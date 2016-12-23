详讯：日本内阁会议通过2017年度预算案 总额创新高

【共同社12月22日电】日本政府22日在内阁会议上通过了2017年度预算案，一般预算总额创历史新高，达到97.4547万亿日元（约合人民币5.7万亿元）。由于老龄化而增多的社保费用增长额仅为5000亿日元，将加大国民在医疗和护理方面的负担。经济形势改善迟缓导致税收见顶，政府借款居高不下。这成为了一份在财政重建迟迟得不到落实的情况下生活压力上升，即便财政支出增至巨额也难以让人实际感受到好处的预算。

预算总额比2016年度原始预算增加7329亿日元，连续五年创历史新高。国债（借款）的新发额为34.3698万亿日元。虽然政府通过低估国债利息和积极筹措税外收入来将国债新发额控制在上年度以下水平，但仍占到财政收入整体的35.3%。

基础财政收支的赤字额为10.8413万亿日元，近五年来首次扩大。中央和地方整体2020年度扭亏为盈的整顿财政目标距离实现更为渺茫。政府将把预算案提交至明年年初开幕的例行国会，力争3月底前获得正式通过。

政策经费为73.9262万亿日元。其中社保费增加4997亿日元至32.4735万亿日元。根据财政整顿计划将人口老龄化导致的增幅较预算申请额压缩1400亿日元，因此医疗和护理的保险费和窗口付款额将面临一部分的上调。因消费税率上调至10%政策而计划向低额养老金人群发放的补贴等部分政策因增税延期而暂不实施。

重点实施的政策中，包括特别预算在内“一亿总活跃”政策相关预算为2.9352万亿日元，日俄经济合作约为35亿日元。防卫费连续五年增长，为创下历史新高的5.1251万亿日元，政府开发援助（ODA）和观光厅预算也有所增加。公共项目预算微增至5.9763万亿日元，农业和教育等其他经费几乎与上年持平。

用来偿还借款本利的国债费为23.5285万亿日元，因估计利率较低而减少836亿日元。财政收入方面，税收为57.7120万亿日元。企业业绩表现不济，税收增幅仅为1080亿日元。政府持有的美国国债运作收益等税外收入预计为5.3729万亿日元。（完）