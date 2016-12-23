分析：2017年度预算案反映出“安倍经济学”陷入困境

【共同社12月22日电】日本政府2017年度预算案鲜明地反映出安倍政府一直以来宣扬的经济刺激政策“安倍经济学”几乎走到尽头。相关措施所依赖的税收增长乏力，向重点领域大胆投入预算与面向整顿财政的赤字削减如今看来也不太可靠。从正面开展财政支出与收入两方面的改革变得更为必要。

首相安倍晋三今年6月宣布推迟两年半实施将消费税率上调至10%时，就不难想象预算编制将触壁。虽然可以说推迟增税对家庭收入而言将减轻负担，但政府预算财源紧缺导致一部分面向低额养老金人群的帮扶措施暂缓实施，影响还会波及地区医疗。

进一步打击的是受企业业绩减速影响，税收出现停滞。“安倍经济学的成果”丧失，安倍政府长期以来的基础财政收支赤字收窄受挫。在确保财源的难度增加的局面下，本应为政策核心的振兴地方相关工作也甚微，看不到预算分配的张弛有度。

面对预算支出总额创历史新高，政府成功控制了新发国债额略低于上年度。然而，实现的美好前提是当前的日元贬值势头今后仍将持续从而带动税收增加，因此其可行性令人质疑。

受惠于日本央行的负利率政策，利息的支出有所减少，短期内有助于资金周转，但也可能助长财政纪律松弛。此次预算编制中也未修正依赖经济增长的基本线路，视未来日元汇率与经济形势的发展，也伴随着财政恶化的不安。（完）