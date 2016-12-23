日本防卫预算案增加1.4% 连续两年超过5万亿日元

日本内阁会议通过2017年度预算案 12月22日，日本政府在内阁会议上通过了2017年度预算案，一般预算总额创新高达到97.4547万亿日元。图为将出席内阁会议的首相安倍晋三（左）和财务相麻生太郎。（共同社）

【共同社12月22日电】日本政府22日在内阁会议上通过的2017年度预算案中，防卫相关预算较上年度增加1.4%至51,251亿日元（约合人民币3020亿元），连续五年增加，且连续两年超过5万亿日元。日美两国为应对朝鲜接连发射弹道导弹共同研发的海基型拦截导弹“SM-3 Block 2A”147亿日元购置费也首次被列入预算，以加强防卫态势。

在陆上自卫队将要部署的新型运输机“鱼鹰”方面，虽然一架美军“鱼鹰”在冲绳县名护市近海发生了迫降事故，仍将按预算申请购入4架，为此列入391亿日元购置费以及340亿日元的技术费和飞行员训练费等。

政府就朝鲜分析认为，已成为“新阶段的威胁”。为提高弹道导弹防御能力列入58亿日元的宙斯盾舰改造费。预算申请中的改良地对空拦截导弹“爱国者-3”（PAC-3）费用被提前列入2016年度第三次补充预算案，为331亿日元。

此外，考虑到中国的海洋活动而加强南西诸岛防卫等，列入707亿日元用于鹿儿岛县奄美大岛及冲绳县宫古岛南西警备部队建设。声呐性能和安静性提升的1艘新型潜艇的建造费728亿日元也被列入预算。

政府还重视包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）在内的离岛防卫基地的装备强化工作。为了在陆上自卫队相浦驻地（位于长崎县）新设负责夺回离岛作战的“水陆机动团”，列入了两栖装甲车“AAV-7”的购置费（11辆、85亿日元）。此外还列入最新型隐形战机“F-35”（6架、880亿日元）、新型空中加油机“KC-46A”（1架、299亿日元）、大型运输直升机“CH-47”（6架、445亿日元）的购置费。

正在加强尖阁诸岛周边警备机制的海上保安厅也在政府预算案中列入了2106亿日元，较申请额多了约100亿日元，创下原始预算中的最高纪录。尖阁诸岛等离岛及远海等警备强化费用为578亿日元，此外还将建造1艘可搭载直升机的巡逻船和1艘大型巡逻船。

海保拥有的巡逻船数量按计划将从2015年度底的128艘增加至2020年度底的142艘。海保于今年4月建立起“尖阁专队体制”， 同时随时从全国派遣支援部队。为强化该体制，海保编制人数2016年度内将增加104人，2017年度再增加118人，将达13,744人。（完）