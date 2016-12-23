解读：日本基础财政收支五年来首次恶化 盈余目标难度加大

【共同社12月22日电】日本政府虽然减少了2017年度预算案的新发国债额，但尽管恶化幅度较小，显示财政健康程度的基础财政收支五年来首次出现了恶化。到2017年度底，中央与地方政府长期债务余额将增至1094万亿日元（约合人民币65万亿元），刷新历史纪录。本欲依靠经济增长重振财政的安倍政府的如意算盘陷入僵局。

基础财政收支是反映在不依靠国债发行的情况下，通过财政收入能筹措多少政策经费的指标。2017年度经费较2016年度原始预算增加8165亿日元，但税收等没有相应增长，收支的亏损额扩大了214亿日元，达到10.8413万亿日元赤字。

若除去社保费、防卫费等的增长，按领域划分的预算仅小幅增减，僵硬分配的态势不变。到2020年度实现包括地方政府在内的基础财政收支盈余这一目标可能难以达成。

2017年度财政收入估算偏多的情况突出。外汇投资收益六年来首次全额转入，税外收入增加。在成为税收估算依据的名义增长率方面，相较于政府约2.5%的预期，民间智库平均预期值仅为1.37%，瑞士信贷证券公司首席经济学家白川浩道指出政府过于理想化，“政府预期未充分反映出劳动力短缺等问题”。

出于对美国候任总统特朗普积极财政政策的期待，不利于日本企业的日元升值势头稍作停歇，但前景尚不明朗。税收下滑的忧虑也尚存，日本央行货币宽松政策的效应减退，认为“应避免紧缩财政直至摆脱通缩”（经济部门官员语）的意见强烈，有可能发展成每一次出现经济形势动摇就增加支出、增发国债的恶性循环。（完）