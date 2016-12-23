日本启用安保法新任务“武器等防护”

【共同社12月22日电】日本政府22日召开国家安全保障会议（NSC）的9位相关大臣会议，敲定了自卫队在平时保护美国舰艇等的“武器等防护”运用指针。这是基于安全保障相关法的新任务，力争实现在对朝鲜发射弹道导弹进行警戒监视活动等中与美国携手合作。新任务已从22日开始运用。

正派遣在南苏丹开展联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队本月12日开始可根据安保法执行“驰援护卫”等其他新任务，自卫队海外任务迎来全面扩大的阶段。

防卫相稻田朋美在记者会上强调了意义称：“日美同盟的威慑力、应对能力将进一步得到强化，更能确保我国的和平与安全。” 安保法实施前，“武器等防护”情况仅限自卫队受到攻击时可使用武器，但实施后保护对象扩大至其他军队。政府考虑的是对安保方面合作关系较深的美国和澳大利亚军队等适用。

运用指针设想的适用情况包括朝鲜发射弹道导弹相关情报的收集、对日本和平与安全造成重要影响的“重要影响事态”时的运输和补给、与他国的联合训练等。

能否实施将基本由防卫相作出判断。在美军等首次要求护卫时以及请求国要求在第三国进行护卫等“一定情况”下，防卫相作出判断前由NSC进行审议。“武器等防护”实施过程中若发生“特殊异常情况”，将迅速公布信息。在针对“重要影响事态”实施时，将敲定基本计划并予以公布。

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小资料：“武器等防护”指日本自卫队员保护弹药、舰船和飞机等的任务。在判断为合理的范围内，允许队员使用武器，但若未满足正当防卫、紧急疏散等条件，不能向对方加诸危害。安全保障相关法完善中修改的《自卫队法》规定，不仅是自卫队的装备，平时与自卫队合作开展活动的美军等若从事“有助于我国防卫的活动”，可对其武器等进行保护。日本政府设想的是警戒朝鲜发射弹道导弹等情况。（完）