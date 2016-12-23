详讯：日本外相称已支付UNESCO今年会费

【共同社12月22日电】日本外相岸田文雄22日上午在记者会上透露，政府此前暂不缴纳的联合国教科文组织（UNESCO）约38.5亿日元（约合人民币2.3亿元）今年会费已完成支付。日本政府因抗议去年“南京大屠杀”相关资料被列入“世界记忆遗产”而一直未支付今年的会费，就此次完成支付的理由举出了有关记忆遗产的审查制度有所改善。

据分析，日本此举可能是考虑到若继续不支付或将激化中国的对日批评，甚至引起其他成员国不满。岸田表示：“本周初完成了支付。世界记忆遗产登录制度的调整工作正在展开，我们认为这是很大的进展。”

UNESCO会费规定成员国每年有义务支付。今年日本的分摊比例为9.6%，仅次于美国（22%），居第二位。美国2011年起因反对巴勒斯坦加入而冻结支付，因此近年来日本是UNESCO财政方面最大的资金来源。

对于日本暂停支付会费的做法，中国外交部发言人华春莹批评称，日方有关言行再次暴露了其不愿正视历史的错误态度，是不负责任的。中国的分摊比例仅次于日本，为7.9%。

日本政府鉴于去年“南京大屠杀”相关资料被列入世界记忆遗产，为敦促确保审查制度的透明性而暂停缴纳按例在每年春季前后支付的约38.5亿日元会费和约7.7亿日元自愿资金。可特定用于遗迹修复等工作的自愿资金此前已经支付。（完）