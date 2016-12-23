日美首脑将在珍珠港强调“和解的力量”

【共同社华盛顿12月22日电】美国国家安全委员会（NSC）亚洲事务高级主任克里滕布林克21日在记者会上透露，在美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三访问珍珠港时发表的讲话中，将强调曾经交战的日美两国变成盟国的“和解的力量”。据称，目前正在协调安排偷袭珍珠港事件幸存的退役军人等参加一系列活动。

日美两国首脑将于27日在建于1941年12月因日军偷袭沉没的美国战列舰上的“亚利桑那纪念馆”，悼念遇难者并发表讲话。安倍还可能与美国退役军人会面，两国政府有意发出“克服历史”的讯息。

克里滕布林克回顾称奥巴马5月访问广岛期间与核爆受害者会面是“最强有力的瞬间”，称期待日美首脑在珍珠港“也能与幸存者开展同样的交流”。

克里滕布林克强调访问珍珠港是展示日美同盟步伐的“历史性事件”，同时透露奥巴马将在讲话中强调“日美已跨越悲痛的过去，成为紧密的盟国”这一和解的重要性，并表示安倍也把重点放在发布同样讯息上。

据称，两国首脑发表讲话的活动将邀请偷袭珍珠港事件幸存者、退役军人团体相关人士等为增进日美双边关系做出过贡献的人员出席。

奥巴马与安倍将在访问珍珠港前举行首脑会谈。在被问及本月举行的日俄首脑会谈是否会被谈及时，克里滕布林克仅表示“主题是总结日美之间的合作进展”。

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日本防卫相稻田朋美本月22日在记者会上透露，安倍26日起的珍珠港访问将陪同前往。外相岸田文雄也将随行。（完）