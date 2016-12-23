日本今年平均气温受厄尔尼诺影响创新高

【共同社12月22日电】日本气象厅21日发布初值称今年日本平均气温比往年高0.88摄氏度，创1898年开始统计以来新高。全球年平均气温也比往年高0.46度，连续第三年创新高。

气象厅分析认为，除了全球变暖外，2014年夏持续至2016年春的厄尔尼诺现象也产生了影响。日本未出现气温明显较高的时期，但全国各地全年几乎没有气温低于往年的时期是一大因素。此前日本平均气温最高的是1990年，比往年高0.78度。

估算年平均气温的长期变化趋势可以发现，日本每100年气温上升1.19度，全球则为上升0.72度。气象厅负责人表示：“从长远来看，今后无疑也将上升。”

按地区来看，北日本（北海道、东北）的平均气温比往年上升0.6度，东日本（关东甲信、北陆、东海）和西日本（近畿、中四国、九州）、冲绳与奄美上升1.0度。西日本、冲绳与奄美、北日本降水量较多，西日本秋季出现了创纪录性的光照不足现象。

今年第一号台风发生于7月3日，排名第2迟。今年共发生25个台风，与往年持平；但登陆日本的有6个，居历史次高。因人瞩目的是还出现了直接登陆东北和北海道等不同寻常的台风路径。（完）