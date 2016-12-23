本田拟与谷歌共同研发完全自动驾驶汽车

【共同社12月22日电】本田公司22日宣布，已开始探讨与美国IT巨头谷歌公司共同研发无需控制方向盘、油门及刹车的完全自动驾驶汽车。若得以实现，本田将成为首家与被认为自动驾驶研究领域全球领先的谷歌携手合作的日本制造商。本田和谷歌若能克服不同行业障碍推进合作，也将促使其他企业加快合作步伐，或使自动驾驶的研发竞争更趋激烈。

关于共同研发，正在探讨的是由本田子公司本田技术研究所（位于埼玉县和光市）和谷歌把自动驾驶研发部门另设为公司的“Waymo”（位于美国加利福尼亚州）的技术小组推进。“Waymo”的自动驾驶用传感器和软件等将被安装在本田提供的车辆上，在美国共同开展实证试验。

这是本田公司首次披露其完全自动驾驶技术的具体计划。本田和谷歌为签订合作协议，今后将敲定实证试验时期等共同研发的细节。

本田公司一直在推动研发自动驾驶技术，计划2020年前后实现高速公路自动驾驶的实际运用。相较于力争向更高级自动驾驶开展阶段性技术研发的本田，“Waymo”方面已在难度最高的完全自动驾驶领域有所行动。

本田公关部门强调“研发手法不同的两家公司广泛合作可更快接近目标”。不过，本田并未提出完全自动驾驶投入实际运用的目标时间。谷歌还在与欧洲大型车商菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）合作研发自动驾驶汽车。（完）