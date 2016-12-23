日本外相下月将访欧 在法国出席2+2磋商

【共同社12月22日电】日本外相岸田文雄22日在记者会上宣布，他将在明年1月5日至11日历访法国、捷克和爱尔兰。在法国将出席外长防长磋商（2+2磋商），预计商讨双方尽快签署规定自卫队和法军互相提供物资和劳务手续的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。防卫相稻田朋美也将出席。

法国外长艾罗和防长勒德里昂将参加磋商。双方还将就反恐及朝鲜核与导弹开发交换意见。这将是两国继去年3月在东京之后再次举行2+2磋商。

岸田将在捷克与该国外长扎奥拉莱克，在爱尔兰与该国外交贸易部长弗拉纳根分别举行会谈。他还将在爱尔兰出席两国建立外交关系60周年纪念仪式。岸田表示：“与拥有相同基本价值观的欧洲展开合作正变得越来越重要，希望在政治、安全保障领域深化合作”。

稻田也在记者会上宣布，她将从下月4日起出访比利时和法国。在比利时，她将在首都布鲁塞尔的北约（NATO）总部与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈。

另一方面，日本国土交通相石井启一也在22日的记者会上宣布，他将于25日至30日访问缅甸和印度尼西亚，围绕铁路网建设等基建出口与主管的部长级官员举行会谈。

在缅甸，双方将就连接最大城市仰光和第二大城市曼德勒的铁路改造项目等进行磋商。在印尼，双方将就连接首都雅加达和第二大城市泗水的现有铁路高速化计划交换意见。石井表示：“为抓住旺盛的基建需求，将展开高官推销。”（完）