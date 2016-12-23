Close

共同网

2016年12月23日 00時10分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本外相下月将访欧 在法国出席2+2磋商

2016年12月22日

　　【共同社12月22日电】日本外相岸田文雄22日在记者会上宣布，他将在明年1月5日至11日历访法国、捷克和爱尔兰。在法国将出席外长防长磋商（2+2磋商），预计商讨双方尽快签署规定自卫队和法军互相提供物资和劳务手续的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。防卫相稻田朋美也将出席。

　　法国外长艾罗和防长勒德里昂将参加磋商。双方还将就反恐及朝鲜核与导弹开发交换意见。这将是两国继去年3月在东京之后再次举行2+2磋商。

　　岸田将在捷克与该国外长扎奥拉莱克，在爱尔兰与该国外交贸易部长弗拉纳根分别举行会谈。他还将在爱尔兰出席两国建立外交关系60周年纪念仪式。岸田表示：“与拥有相同基本价值观的欧洲展开合作正变得越来越重要，希望在政治、安全保障领域深化合作”。

　　稻田也在记者会上宣布，她将从下月4日起出访比利时和法国。在比利时，她将在首都布鲁塞尔的北约（NATO）总部与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈。

　　另一方面，日本国土交通相石井启一也在22日的记者会上宣布，他将于25日至30日访问缅甸和印度尼西亚，围绕铁路网建设等基建出口与主管的部长级官员举行会谈。

　　在缅甸，双方将就连接最大城市仰光和第二大城市曼德勒的铁路改造项目等进行磋商。在印尼，双方将就连接首都雅加达和第二大城市泗水的现有铁路高速化计划交换意见。石井表示：“为抓住旺盛的基建需求，将展开高官推销。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月16日《家族之苦》在中国翻拍 山田洋次亲赴拍摄现场
  2. 2016年12月16日侧记：日俄首脑一致同意重启外长防长磋商
  3. 2016年12月18日分析：普京外交获高分 领土问题不退让经济迈进
  4. 2016年12月16日评论：同盟强化与自主防卫——两种自卫队增强论似是而非
  5. 2016年12月17日东京奥运总预算最新估算额最高或达1.8万亿日元

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网