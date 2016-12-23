日本2016年出生人数或首次跌破百万大关创新低

【共同社12月22日电】据日本厚生劳动省最新公布的人口动态统计全年估算数据显示，2016年国内出生的婴儿为98.1万人（较上年减少约2.5万人），自1899年采取现行统计方式以来或将首次跌破百万大关。另一方面，死亡人数估计较上年增加约6000人，达129.6万人，死亡人数减去出生人数的人口自然减少预计为31.5万人，减幅创历史新高。

厚劳省认为，“很大原因是被视为生育主力军的20至39岁女性人口减少。只要人口结构不改变，出生人数下滑趋势将持续。”虽然政府力争让年轻一代能按自己希望的数量生育孩子，致力于实现“理想总和生育率达到1.8”的目标，推进育儿支援与改善年轻人就业形势的工作，但此次统计结果再度反映了少子化无法停歇的现状。

厚劳相盐崎恭久22日在记者会上表示，“出生人数动向持续严峻形势，将继续着力采取育儿援助等措施。”

2016年有62.1万对新人结婚，较上年减少约1.4万对，为二战后新低。离婚夫妻为21.7万对，减少约9000对。2016年全年数据平均来看，相当于每32秒有一名婴儿降生，每24秒有1人死亡，每51秒有一对新人结婚，每2分26秒有一对夫妻离婚。从死亡人数的死因来看，近三成为癌症，其次是心脏病与肺炎。

日本人口在2005年时死亡人数超过出生人数，人口转为自然减少。2006年出生人数较多，但2007年开始一直呈现自然减少，至2016年连减十年。合计特殊出生率（即女性一生中生育孩子的平均数）自2005年触底的1.26起呈现缓慢上升趋势，2015年为1.45，比上年回升了0.03点。1899年现行统计方式开始以来，出生人口峰值出现在1949年，达2,696,638人。（完）