日政府公布核电预算 “文殊”报废和东电赔偿在列

【共同社12月22日电】日本政府22日在内阁会议上通过的2017年度预算案中，核电相关方面写入了快中子增殖原型反应堆“文殊”报废准备费用、以及随着福岛第一核电站事故处理费用扩大而对东京电力公司的支援措施。

“文殊”相关预算比2016年度原始预算减少3.2%，共179亿日元（约合人民币10.6亿元）。其中取出乏燃料棒时所需的模拟燃料制造费等为9亿日元。地区振兴政策中，在“文殊”厂区内新设的试验研究反应堆的预备调查费为1100万日元。

在后继的快中子反应堆开发方面，日法共同研究的示范反应堆“ASTRID”合作费用为52亿日元。

与东电相关的预算中，在因核事故而限制入内的部分“返家困难区域”设置的“特定重建据点”放射性物质去污费用为309亿日元。用于赔偿等资金筹措的无息贷款额度将从现行的9万亿日元扩大至13.5万亿日元。此外还列入了400亿日元以备支付利息。有关去污废弃物的过渡性贮存，政府向原子能损害赔偿和报废等支援机构的财政拨款增加120亿日元至470亿日元。

作为面向核电站所在地政府的选址对策费，用于公共设施建设等的“电源选址地区对策补贴”控制在823亿日元。为针对核能设施启用以突击方式为主的检查制度，原子能规制厅职员额定人数将增加46人。有关东日本大地震海啸中损毁的宫城县女川町原子能灾害对策据点设施，预算中新增了部分重建费用5.5亿日元。（完）