话题:国际社会炮轰日本蓝鳍金枪鱼资源管理进展不利

国际社会炮轰日本蓝鳍金枪鱼资源管理进展不利 图为资源量骤减被视为濒危物种的太平洋蓝鳍金枪鱼。照片由美国国家海洋和大气管理局提供。（共同社）

【共同社12月22日电】岁末年初能够品尝到高级多脂部位的蓝鳍金枪鱼消费量将增加。然而，资源已减少至被视为濒危物种的太平洋蓝鳍金枪鱼资源管理措施未有进展，作为捕捞与消费大户的日本遭到国际社会的强烈指责。

本月初在斐济召开的“中西部太平洋金枪鱼类委员会（WCPFC）”会议上，各国集中针对日本牵头推进的资源管理讨论未见进展一事进行炮轰。会议罕见作出决定，要求日本等主要渔业国在明年底前汇总出果断的保护措施。

部分国家与环保组织甚至要求一定期限内禁止捕捞，日本正逐渐面临严峻的局面。

欧盟代表指出，“太平洋蓝鳍金枪鱼的资源管理不仅毫无进展，甚至还有倒退迹象。”新西兰代表也接连炮轰说，“赞成这一意见。资源程度已达到可以考虑禁止商业捕捞的阶段。”

据与会者透露，WCPFC下属研究蓝鳍金枪鱼资源管理措施的“北小委员会”主席、日本农林水产省顾问宫原正典汇报完8月底至9月2日在福冈市召开的小委员会结论后，接连遭到各国指责。

在福冈市召开的会议上，美国提出“到2030年建立起以资源量恢复到渔业全面启动前初期资源的20%为目标的保护措施”，但日本等国表示反对。各国意见无法统一，会议无果而终。

而在斐济召开的会议上，无法接受小委员会结论的国家纷纷要求“在此重新召开委员会会议。”从而，罕见地紧急召开了小委员会会议，并最终决定“将研究最迟到2034年前使资源量恢复到初期资源20%的措施，要求小委员会在明年的会议上表决通过这一方案。”

旁听会议的早稻田大学讲师真田康弘指出，“此前小委员会的决定一直被直接认可，此次的结果实属罕见。被质疑的是作为最大渔业国日本的立场。”

针对WCPFC的决定，小委员会将于明年8月底在韩国召开会议研究新的措施。然而，日本政府对此态度消极，称“决议中提出‘要求’，但并不具有强制性。（对实施严厉措施）进行讨论，如果不可行那就不可行。”

真田表示，“如果无法在明年的小委员会议上得出积极结论，各国很有可能会在全体会议上提出更为严厉的措施。”（完）