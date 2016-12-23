JICA删除涉嫌不接纳叙利亚孕妇难民的表述

【共同社12月22日电】关于作为支援叙利亚难民的举措而推进接纳留学生项目的日本国际协力机构（JICA），22日获悉该机构的招募概要中存在可被视为排除孕妇的表述而被国际组织等抗议，因此修改了概要。这反映出重视难民保护的团体与把难民终究视为留学生的日本之间存在认识差异。

日本政府计划5年内最多接纳150名留学生。其中，JICA设立了接纳100人的新项目，文部科学省在国费留学生制度中设了50人的名额。

JICA项目以在联合国难民署（UNHCR）进行难民登记的叙利亚人为对象，接纳其在日本的大学中最多留学3年。

JICA的介绍显示近期将宣布招募第一批，沿袭旨在向发展中国家转移技术等的研修制度，在英语版招募概要中的注释部分写入了“不建议孕妇报名应征”。

国际人权组织“大赦国际”日本支部等以书面形式等对此提出抗议称“这是歧视性的。在难民中，孕妇也应该优先获得保护”。

JICA一度把表述更改为“孕妇应该慎重探讨潜在性风险”，但21日删除了有关孕妇的全部表述。该机构公关部解释说“这是引发误解的表述。我们没有排除孕妇的意图”。

前UNHCR驻日代表，东洋英和女学院大学研究生院客座教授泷泽三郎指出：“把叙利亚难民不作为难民而是作为留学生接纳的制度的矛盾体现了出来。即便有了孩子，或是怀了孕，也应该给予援助。”（完）