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分析：归还北部训练场未减轻冲绳过重基地负担

2016年12月22日

　　【共同社12月22日电】美军专用设施“北部训练场”归还仪式理应是大举庆祝的1972年冲绳回归本土后的最大规模美军设施归还，但却以县知事翁长雄志未出席的奇怪方式举行了。该训练场部分归还日本也未减轻冲绳的过重基地负担。这反映出当地与强调减轻基地负担的中央政府之间的分歧之深。

　　翁长未出席仪式的直接理由是：“鱼鹰”新型运输机将在非归还区域运用，但20年前的归还协议中不包含该事宜。

　　不过其深层原因在于县民反对在归还经历太平洋战争末期悲惨地面战被夺走的土地时，总是加上搬迁至县内等条件。代表性例子就是翁长所反对的占据宜野湾市中心地区的普天间机场迁至名护市边野古一事。

　　中央政府在“鱼鹰”迫降事故仅6天后就容忍了恢复飞行等。当地民众对比起冲绳来，中央政府一贯更优先美军主张的愤怒之情高涨。

　　翁长在宣布不出席仪式时明确表示“要求”归还训练场。他同时强烈批评“鱼鹰”在住宅上空飞行等美军旁若无人的做法，也强调说“许多县民（对附带条件的归还）感到蛮不讲理”。

　　如果在内有村落的非归还区域的6个直升机起降带开始运用“鱼鹰”，居民所受噪音损害显然会增大。此外，飞机坠落的恐怖也未被消除。如果不实质性减轻基地负担，就无法获得冲绳的理解。（完）

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