冲绳县议会通过抗议决议要求撤走“鱼鹰”

【共同社12月22日电】冲绳县议会22日抗议于该县名护市发生的美军运输机“鱼鹰”迫降事故以及复飞，并经共产、社名两党等多数赞成通过要求彻底查明原因并撤走“鱼鹰”的决议和意见书。县议会称“为了减轻县民过重的基地负担，应该真挚地讨论磋商，采取具有实效性的措施”，要求驻冲绳海军陆战队撤退，同时要求美国放弃搬迁普天间机场（位于宜野湾市） 至县内其他区域。

决议针对美国政府及美军。意见书针对日本政府。决议及意见书还要求撤换因表扬事故飞机飞行员的做法而受到批评的驻冲绳美军最高长官、冲绳地区协调官尼克尔森。

决议及意见书还就迫降事故称“稍有差错，就会造成居民被卷入其中的惨祸”，强调这“给县民造成了巨大不安与强烈冲击”。同时提及同一天在普天间机场发生的“鱼鹰”机身着陆事故，批评称“连续发生的重大事故使县民对美军的愤怒以及对日美两国政府的不信任进一步增强”。

本次为冲绳县议会第二次要求海军陆战队撤退，此前5月因驻冲绳美军工作人员奸杀女性事件时通过的决议及意见书中也提出了同样要求。（完）