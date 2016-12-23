日美首脑27日会谈将总结同盟强化历程

【共同社华盛顿12月22日电】美国国家安全委员会（NSC）亚洲事务高级主任克里滕布林克21日在记者会上说明称，日美两国首脑访问珍珠港之前于27日举行的首脑会谈将被定位为：总结第二次安倍政府上台后的4年间“（日美）同盟强化历程”的场合，在应对朝鲜核问题上的合作等将成为主要议题。

克里滕布林克还强调称，奥巴马政府推进重视亚洲政策“符合美国的长远利益”。虽然候任总统特朗普表示将退出构成这一政策支柱的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），但日美两国首脑仍将呼吁继续重视亚洲政策的必要性。

克里滕布林克称，作为4年间取得的主要成果，两国首脑将在会谈中提及为阻止朝鲜核开发日美韩三国合作的强化以及《日美防卫合作指针》的修订，并对合作的进展进行确认。“美军前方部署”也将成为一个议题，双方可能就美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古一事进行磋商。

另一方面克里滕布林克还表示，考虑到日美首脑访问珍珠湾这一“历史时刻”，本月举行的日俄首脑会谈将不会成为双方会谈的主要问题。分析认为，奥巴马不想表示出对日俄两国接近的担忧，为最后的日美首脑会谈泼冷水。

奥巴马和安倍在27日上午举行会谈后，将在因日军袭击沉没的美国战舰上建成的“亚利桑那纪念馆”内追悼遇难者。（完）