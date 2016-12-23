高田公司重组计划将延至年后确定

【共同社12月22日电】共同社22日获悉，深陷气囊召回问题的日本高田公司重组计划的制定预计将晚于原先计划，推迟至年后。公司原本欲在年内完成制定，但围绕投资方的甄选，高田公司与汽车制造商在汇总意见、出资条件的协调等方面遇到问题，花费了时间。

据相关人士称，在投资方甄选方面，瑞典汽车安全零部件巨头“奥托立夫”和美国汽车零部件公司百利得安全系统公司(KSS)两大阵营占优势。“奥托立夫”等似已进入审查高田公司资产的阶段。

此前曾被视为有力竞争者的日本国内化学厂商“大赛璐”以及美国投资基金公司“贝恩资本”的联合，围绕支援条件等未获得汽车制造商的广泛支持。因此，高田正在与处于优势的KSS合作，以成为投资方为目标进行协调。

此外，美国汽车零部件公司Flex-N-Gate也仍在候补之列。相关人士称“哪个赞助方都缺乏决定性的优势”，最终敲定还有困难。

高田公司生产的气囊总召回费用预计高达1万亿日元（约合人民币591亿元）。重组计划的制定若大幅延迟，高田公司的经营将不可避免地进一步恶化。（完）