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日本政府举行美军基地归还仪式 冲绳知事未参加

2016年12月22日

日本政府举行美军基地归还仪式

日本政府举行美军基地归还仪式

12月22日下午，美军北部训练场部分归还仪式在冲绳县名护市举行。手持显示归还部分标牌的日本官房长官菅义伟（左二）、美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪（居中）和日本防卫相稻田朋美（右二）等合影。（共同社）

　　【共同社12月22日电】冲绳县的美军专用设施“北部训练场”（位于东村、国头村）大规模部分归还的纪念仪式22日在该县名护市万国津梁馆举行。官房长官菅义伟指出这是1972年冲绳回归本土后的最大规模归还，强调“将极大有助于减轻基地负担”。不过，县知事翁长雄志反对在非归还区域运用“鱼鹰”新型运输机，未到场参加。回归仪式成为了冲绳领导人未出席的罕见仪式。

　　翁长出席了同样当天也在名护市举行的“鱼鹰”迫降事故抗议集会，以中央政府强行举办了冲绳县方要求勿办的仪式为由，指出中央政府“毫无向县民靠拢的姿态”。他还批评“鱼鹰”很快就恢复飞行称，中央政府“没有把冲绳县民视为日本国民”，表示强烈愤慨。主办方称约有4200人参加了集会。中央政府和冲绳县围绕基地问题的对立变得鲜明起来。

　　归还仪式由防卫省冲绳防卫局主办。美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪强调归还训练场的意义说，“这日美同盟的划时代节点”。日本防卫相稻田朋美表示：“将继续为减轻冲绳负担尽最大努力”。除驻日美军司令马丁内斯外，在归还事宜上与中央政府步调一致的国头村村长宫城久和、东村村长伊集盛久也到场出席。

　　此次归还使集中在冲绳县的美军专用设施面积减少约17%，但专用设施集中度仅从约74%减至70%左右，冲绳的负担依然沉重。

　　日美在1996年12月的日美特别行动委员会（SACO）最终报告中达成协议，决定归还训练场约7500公顷总面积中的4000公顷左右部分，还把归还区域内的直升机起降带迁入非归还区域作为条件。

　　防卫省2007年开始建设归还所需的6个起降带，但担心美军飞机噪音和坠落的居民等表示反对。之后，“鱼鹰”运用计划曝光，反对呼声进一步高涨。

　　施工曾一度被迫中断，但已于今年7月重启。虽然出现了激烈的抗议活动，但中央政府方面从全国调集了500人规模的防暴警察来遏制反对势力。直升机起降带本月中旬起处于可用状态，美方22日归还了约4000公顷土地。（完）

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