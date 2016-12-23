安倍会见北方四岛原岛民 欲与俄缔结和平条约

安倍会见北方四岛原岛民 12月22日下午，日本首相安倍晋三（右）在官邸会见北方四岛原岛民团体“千岛齿舞诸岛居住者联盟”的理事长胁纪美夫等人，向其传达了近日与俄总统普京会谈的主要内容。（共同社）

【共同社12月22日电】日本首相安倍晋三22日在官邸会见了由北方四岛原岛民等组成的“千岛齿舞诸岛居住者联盟”的理事长胁纪美夫等人，传达了于本月15日、16日举行的与俄罗斯总统普京的首脑会谈的内容。安倍表示出积极态度称：“虽然没能实现大家全部的愿望，但向前迈出了重要的一步。希望新的思路能够出成果，实现缔结和平条约。”

安倍谈及亲手转交给普京的来自原岛民的信函，称“普京也在记者会上介绍道‘读了来自原岛民的令人感动的信’”。有关围绕原岛民扫墓等往来手续的简化，安倍说明称“基于人道主义立场，一致认同应该尽快讨论。将推动早日开始协商”。

胁回应称“以强烈的意愿进行了协商，非常感谢”。就扫墓手续的简化表示欢迎称“十分期待本次的政策”。

本次会面是由首相提出。胁在会面后向媒体记者表示“以本次领土谈判的结果为基础，将考虑作为联盟应该做些什么”。（完）