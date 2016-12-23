专访：菲律宾外长称对美关系处于“岔路口”

【共同社马尼拉12月22日电】菲律宾外交部长雅赛22日在首都马尼拉接受共同社采访时强调，菲律宾对美关系“某种意义上处于岔路口”。但他同时表示，候任总统特朗普上台后，冷却的两国关系或有可能好转。

菲律宾总统杜特尔特6月底上台之后，曾数次谩骂美国总统奥巴马，并要求驻菲律宾美军尽快撤走，与美国保持距离的外交方针越来越明显。美国方面也对菲律宾国内的人权状况表示关切，具有政府背景的援助机构取消了对菲继续提供援助。

雅赛就菲律宾对美关系走到“岔路口”的原因说明称：“因为菲律宾追求独立的外交政策。我们不能永远是小孩子。必须自己站立起来。”他还强调称，杜特尔特政府接近中国和俄罗斯，并不意味着“弱化同美国的关系”。

雅赛同时指出，奥巴马和杜特尔特两人追求理想的领导人形象和意识形态有所不同，“这种关系必须建立在相互尊重的基础上。如果是特朗普总统的话，情况可能会好转吧。”

雅赛希望对日关系能够得到进一步强化。他透露，明年1月计划访问菲律宾的日本首相安倍晋三除了访问马尼拉之外，还将访问杜特尔特的故乡南部城市达沃市，并将出席欢迎仪式。（完）