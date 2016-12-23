Close

共同网

2016年12月23日 00時37分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

专访：菲律宾外长称对美关系处于“岔路口”

2016年12月22日

菲律宾外长称对美关系处于“岔路口”

菲律宾外长称对美关系处于“岔路口”

菲律宾外交部长雅赛接受采访时称，对美关系处于“岔路口”。（共同社）

　　【共同社马尼拉12月22日电】菲律宾外交部长雅赛22日在首都马尼拉接受共同社采访时强调，菲律宾对美关系“某种意义上处于岔路口”。但他同时表示，候任总统特朗普上台后，冷却的两国关系或有可能好转。

　　菲律宾总统杜特尔特6月底上台之后，曾数次谩骂美国总统奥巴马，并要求驻菲律宾美军尽快撤走，与美国保持距离的外交方针越来越明显。美国方面也对菲律宾国内的人权状况表示关切，具有政府背景的援助机构取消了对菲继续提供援助。

　　雅赛就菲律宾对美关系走到“岔路口”的原因说明称：“因为菲律宾追求独立的外交政策。我们不能永远是小孩子。必须自己站立起来。”他还强调称，杜特尔特政府接近中国和俄罗斯，并不意味着“弱化同美国的关系”。

　　雅赛同时指出，奥巴马和杜特尔特两人追求理想的领导人形象和意识形态有所不同，“这种关系必须建立在相互尊重的基础上。如果是特朗普总统的话，情况可能会好转吧。”

　　雅赛希望对日关系能够得到进一步强化。他透露，明年1月计划访问菲律宾的日本首相安倍晋三除了访问马尼拉之外，还将访问杜特尔特的故乡南部城市达沃市，并将出席欢迎仪式。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月16日《家族之苦》在中国翻拍 山田洋次亲赴拍摄现场
  2. 2016年12月16日侧记：日俄首脑一致同意重启外长防长磋商
  3. 2016年12月18日分析：普京外交获高分 领土问题不退让经济迈进
  4. 2016年12月16日评论：同盟强化与自主防卫——两种自卫队增强论似是而非
  5. 2016年12月17日东京奥运总预算最新估算额最高或达1.8万亿日元

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网