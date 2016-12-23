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2015年日本人均GDP因日元贬值退至20位

2016年12月22日

　　【共同社12月22日电】日本内阁府22日公布数据称，2015年日本人均名义国内生产总值（GDP）换算成美元为34,522美元，在经济合作与发展组织（OECD）35个成员国中排名第20，从2014年的19位后退一位。与2014年相比，日元进一步贬值带来影响。

　　虽然以日元计算达417.8万日元（约合人民币24.67万元），比2014年增加3.4%，但换算成美元后大幅缩水，下降9.6%。被2014年排名20位的以色列赶超。

　　OECD成员国中人均GDP排在首位的是卢森堡，约达99,900美元。美国以56,100美元排第五，英国以43,900美元排在第11位，韩国以27,200美元排在22位。

　　2015年日本名义GDP总额为43,836亿美元，在全球整体名义GDP中所占比例为5.9%。受日元贬值的影响，与2014年的6.1%相比有所下降，但在世界各国中排名第三，与2014年保持一致。排在第一位的美国占24.2%，为180,366亿美元，排在第二的中国占14.8%，为110,077亿美元。

　　内阁府今年12月开始采用核算GDP的新标准，也回溯过去的数值重新进行了计算。因此，2014年日本人均GDP的世界排名也从去年公布时的20位修正为了19位。（完）

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