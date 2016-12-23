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安倍访问珍珠港日程基本敲定

2016年12月22日

　　【共同社12月22日电】日本首相安倍晋三访问美国夏威夷珍珠港的主要日程22日基本敲定。安倍将于28日上午（当地时间27日下午）与美国总统奥巴马一起前往珍珠港祭奠，还将在日军偷袭中幸存的退役军人等面前发表感言。安倍此行计划再度表明不战誓言，强调战后日美和解的重要性。他也将前往安葬日裔移民、日军海军士兵的日本人墓地表示哀悼。

　　安倍计划通过此次访问珍珠港，展示结成牢固同盟关系的日美两国主导亚太地域和平与繁荣的姿态。在赴珍珠港祭奠前，安倍28日上午将与奥巴马举行最后一次首脑会谈，回顾迄今的日美关系并确认强化同盟的意义。

　　安倍26日从日本出发，27日分别向两处设施献花：一是安葬太平洋战争战死美军士兵等的太平洋国家纪念公墓，另一处是2001年美国核动力潜艇撞击爱媛县立宇和岛水产高中实习船“爱媛丸”号事件中死亡实习生的慰灵碑。安倍还将访问推进收殓失踪美军士兵遗骨工作的设施，也计划举办与日裔居民的晚餐会。外相岸田文雄、防卫相稻田朋美将一同出访。（完）

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