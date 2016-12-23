冲绳民众在归还仪式当天集会抗议 县知事参加

冲绳民众在归还仪式当天集会抗议 12月22日晚，冲绳县知事翁长雄志（右二）和名护市长稻岭进（右三）等出席“鱼鹰”运输机迫降事故抗议集会。翁长未出席北部训练场部分归还的纪念仪式。摄于冲绳县名护市。（共同社）

【共同社12月22日电】在日本政府主办的美军北部训练场（位于冲绳县东村等地）部分归还仪式举行地名护市，抗议美军“鱼鹰”运输机迫降事故和恢复飞行的居民们22日举行紧急集会。据主办方介绍，约有4200人参加。与会者愤怒高呼，称归还仪式是“虚伪仪式”、“让我们赌上冲绳人的尊严，把缺陷飞机和基地撤走”。

知事翁长雄志出席了在室内运动场举行的集会。他站在台上高声指出，“只能说日本政府和防卫省欺骗了县民。我将凭借县所拥有的一切手段，以坚定不移地决心来采取措施”，再度强调了反对普天间机场（位于宜野湾市）迁入名护市边野古的姿态。

名护市市长稻岭进也表示“县民没有人认为（归还训练场）会减轻基地负担。即便（日本）政府这样处理，我们也绝不会放弃”。室内运动场上响起了热烈的掌声。

宇流麻市大学四年级学生玉城爱（22岁）振奋地说：“要让县民的生活变得安全，（就必须）撤走‘鱼鹰’并放弃建设新基地。”

先于该集会在名护市的万国津梁馆前举行的集会上，居民等数百人齐声高呼“不允许虚伪的归还仪式”、“不要建造美军基地”。在大雨滂沱中，他们与包括来自县外的警备警察们持续对峙，举起了写有“不允许‘鱼鹰’飞行”、“撤走所有基地”的标语牌。

南风原町的中正勇（62岁）愤慨地说：“训练场建设了‘鱼鹰’能够使用的直升机起降带。住在附近的人们的不安情绪一味增大，并非减轻负担。”（完）