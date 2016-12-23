Close

共同网

2016年12月23日 00時37分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

冲绳民众在归还仪式当天集会抗议 县知事参加

2016年12月22日

冲绳民众在归还仪式当天集会抗议

冲绳民众在归还仪式当天集会抗议

12月22日晚，冲绳县知事翁长雄志（右二）和名护市长稻岭进（右三）等出席“鱼鹰”运输机迫降事故抗议集会。翁长未出席北部训练场部分归还的纪念仪式。摄于冲绳县名护市。（共同社）

　　【共同社12月22日电】在日本政府主办的美军北部训练场（位于冲绳县东村等地）部分归还仪式举行地名护市，抗议美军“鱼鹰”运输机迫降事故和恢复飞行的居民们22日举行紧急集会。据主办方介绍，约有4200人参加。与会者愤怒高呼，称归还仪式是“虚伪仪式”、“让我们赌上冲绳人的尊严，把缺陷飞机和基地撤走”。

　　知事翁长雄志出席了在室内运动场举行的集会。他站在台上高声指出，“只能说日本政府和防卫省欺骗了县民。我将凭借县所拥有的一切手段，以坚定不移地决心来采取措施”，再度强调了反对普天间机场（位于宜野湾市）迁入名护市边野古的姿态。

　　名护市市长稻岭进也表示“县民没有人认为（归还训练场）会减轻基地负担。即便（日本）政府这样处理，我们也绝不会放弃”。室内运动场上响起了热烈的掌声。

　　宇流麻市大学四年级学生玉城爱（22岁）振奋地说：“要让县民的生活变得安全，（就必须）撤走‘鱼鹰’并放弃建设新基地。”

　　先于该集会在名护市的万国津梁馆前举行的集会上，居民等数百人齐声高呼“不允许虚伪的归还仪式”、“不要建造美军基地”。在大雨滂沱中，他们与包括来自县外的警备警察们持续对峙，举起了写有“不允许‘鱼鹰’飞行”、“撤走所有基地”的标语牌。

　　南风原町的中正勇（62岁）愤慨地说：“训练场建设了‘鱼鹰’能够使用的直升机起降带。住在附近的人们的不安情绪一味增大，并非减轻负担。”（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月16日《家族之苦》在中国翻拍 山田洋次亲赴拍摄现场
  2. 2016年12月16日侧记：日俄首脑一致同意重启外长防长磋商
  3. 2016年12月18日分析：普京外交获高分 领土问题不退让经济迈进
  4. 2016年12月16日评论：同盟强化与自主防卫——两种自卫队增强论似是而非
  5. 2016年12月17日东京奥运总预算最新估算额最高或达1.8万亿日元

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网