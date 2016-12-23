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2016年12月23日 00時27分

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追踪安倍晋三首相（22日）

2016年12月22日

<上午>

08:35 抵达官邸。

08:46 出席国家安全保障会议9大臣会议。

09:03 出席内阁会议。

09:23 出席可持续发展目标（SDGs）推进总部会议。

09:52 会见自民党组织运动总部长山口泰明。

10:30 接受晚报《富士》的采访。

<下午>

12:31 与工会总联合会会长神津里季生会谈，自民党劳政局局长森英介、工会总联合会事务局局长逢见直人等人在座。

13:10 会见自民党参院干事长吉田博美。

13:30 与由北方四岛原岛民组成的“千岛齿舞诸岛居住者联盟”的理事长胁纪美夫座谈。

14:03 出席内阁及内阁府长期工作者表彰仪式。

15:04 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅。

16:03 会见内阁情报官北村滋。

16:26 会见防卫省防卫政策局局长前田哲。

17:10 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

17:36 会见外务省的外务审议官秋叶刚男、北美局局长森健良。

18:39 抵达东京赤坂的河豚料理店“Yitsumi”，与自民党干事长二阶俊博、公明党的党首山口那津男、干事长井上义久共进晚餐。

21:01 返回东京富谷的私宅。（完）

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