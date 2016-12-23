日本天皇迎来83岁生日 感谢国民思考退位问题

【共同社12月23日电】日本天皇23日迎来83岁生日。在此之前，他在皇宫的宫殿会见记者，就展现强烈实现退位意愿的8月视频讲话和之后的国民态度表示，“非常感谢众多的人们侧耳倾听，从各自的立场出发，设身处地地进行思考”。天皇此次未有涉及退位相关法律完善举措的具体言论。

这是天皇在视频讲话发布后，首次在正式场合谈及有关退位问题的心境。他回顾称“那是回首作为天皇的自身步伐，数年来对今后的应有形态和职责进行的思考”。同时，天皇还指出“也是在与内阁商议后发布的”，强调通过宫内厅与官邸进行了合作。

视频讲话发布后，政府表示“严肃对待发言”（首相安倍晋三语），组建了有关退位问题的专家会议，至今已倾听了专业人士的意见等，正在推进完善法律的讨论。有分析指出，政府以制定仅限现任天皇的特别法为中心展开讨论，力争在明年的例行国会上获得通过。

另一方面，天皇校友明石元绍（82岁）透露说，天皇曾在发布视频讲话前的7月下旬在电话中表示“希望建立包括将来在内的、使让位成为可能的制度”。

天皇在记者会上回首这一年，谈及在日菲邦交正常化60周年之际与皇后一起出访菲律宾，祭奠了两国的战殁者。他思及战时和战后称，“今天的友好关系是在此前大战中殒命的众多菲律宾人和日本人的牺牲之上，历经漫长岁月构建起来的”，回顾说“对有机会造访战殁者镇魂之处并祈祷冥福表示感谢”。

天皇在记者会上还顾及了东日本大地震和熊本地震等的灾民，追忆了均于10月去世的叔父三笠宮亲王和泰国国王普密蓬。（完）