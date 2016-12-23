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2016年12月23日 17時42分

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特朗普称将“强化核战力” 立场与奥巴马截然相反

2016年12月23日

　　【共同社华盛顿12月23日电】美国候任总统特朗普22日在推特上发文称“美国必须大幅强化、扩大核战力”，暗示了支持核武器现代化的想法。显然这与一直呼吁“无核武世界”、重视降低核武作用的奥巴马总统的立场截然相反。

　　特朗普称将强化核战力“直到全世界对核恢复理性为止”，但没有关于该发言的主旨、背景及方针的具体说明。

　　特朗普的发言人认为特朗普“强调了为追求凭借实力维持和平有必要提高核遏制力”，并指出防止核扩散的必要性。

　　有分析认为，俄罗斯总统普京22日考虑到美国导弹防御（MD）系统，发言称需开发出不能被拦截的导弹、强化核战力，特朗普可能是对这番话作出的回应。

　　奥巴马2009年在捷克布拉格发表演说，表示“将追求没有核武器的世界和平与安全”。今年5月作为首位在任总统访问了核爆地广岛。因美俄关系恶化，核裁军工作陷入停滞。

　　美国核战力包括洲际弹道导弹(ICBM)、战略轰炸机、潜射弹道导弹（SLBM）这海陆空战略核三角（Triad）。但大部分从冷战时期开始使用，老化严重。

　　特朗普被批缺乏冷静和自制力，不少意见对其核政策感到不安。美国报纸报道称，他表现出对日本及韩国拥有核武器的容忍态度，但特朗普对此予以否认，其多变的态度也引人瞩目。（完）

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