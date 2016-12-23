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2016年12月23日 19時15分

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日本内阁敲定下年度预算案 总额97万亿日元

2016年12月23日

　　【共同社12月23日电】日本政府22日在内阁会议上敲定了总额为974,547亿日元（约合57,661亿元人民币）的2017年度预算案。因安倍经济学效果减退、税收难以预见大幅增长，以日元贬值和低利率为前提就巨额预算进行了调整，但国内外经济形势不明朗使得捉襟见肘的财政运营还将持续。在打出重视防卫与外交的安倍特色的同时，缩减社保、分配给地方政府的补贴（地方交付税）将有所减少。经济和财政重建难以兼顾。

　　一般预算总额连续5年创下历史新高。社保费增至324,735亿日元，即使要求增加医疗和护理的部分负担，仍无法改变年度支出膨胀的状况。

　　考虑到朝鲜和中国，防卫费有所增加。此外还增加了政府开发援助（ODA）及观光厅旨在吸引外国游客的预算，但其他政策经费因财源制约面临严峻处境。

　　分配给地方政府的地方交付税减少3705亿日元至163,298亿日元。为支持地方财政，一般预算基准（包括地方特别交付金在内）将增加，但特别预算增加额度的减少造成了影响。农林水产相关预算也因2016年度补充预算增加等原因而小幅减少。

　　收支方面，基于乐观论的调整十分显著。2016年度税收预期因到今秋为止的日元升值而减少了17440亿日元，但因“特朗普行情”日元再度贬值，预计2017年度与修改后的2016年度相比增加近2万亿日元，可以保证577,120亿日元。

　　日本央行的负利率政策使得市场利率降低的状况也得到充分利用。国债利息支付的预想利率降到至今最低的1.1%，控制了利息支付负担。

　　政府预期2017年度经济增长率为名义GDP在2.5%左右，实际GDP为1.5%左右。但明年全球经济将面临特朗普就任美国总统等不确定因素，无法保证日元贬值股价上涨会持续下去。对税收意外减少、预期微减至343,698亿日元的新发行国债额度或增长的担忧难以消除。（完）

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