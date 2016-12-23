本田与谷歌能否顺利合作将成关键

【共同社12月23日电】本田和美国IT巨头谷歌公司22日宣布将探讨共同研发完全自动驾驶技术。掌握着自动驾驶技术开发关键的软件是IT企业的强项，汽车厂商和IT企业摸索联手的动向正在加速。跨界合作是否能够顺利展开或将成为研发竞争成败的关键。

谷歌最近在自动驾驶技术研发方面抓紧开展全方位外交。将研发部门另设为新公司的“Waymo”本月刚刚公开与欧洲汽车巨头菲亚特・克莱斯勒（FCA）共同开发的休旅车。

德国汽车巨头宝马也在7月为实现完全自动驾驶车决定与半导体芯片巨头英特尔合作。

这一动向的背景是，希望通过共享各自具有优势的知识和经验，减少研发时间并降低成本，在竞争中获得有利地位。尤其是完全自动驾驶等需要更为高端的技术。一名业界人士吐露危机感称“若坚持闭门造车导致研发滞后，将成为致命伤”。

本田宣传部门就Waymo强调“我们各有强项，是完全互补型的伙伴”。Waymo的宣传负责人也表示“期待探索与本田合作的机会”。

除日产汽车与美国国家航空航天局（NASA）在推进共同开发外，丰田汽车也在与美国麻省理工学院（MIT）等就运用人工智能（AI）的自动驾驶技术开展合作。

这是本田首次宣布与外部开展有关自动驾驶的合作。本田曾积极利用谷歌面向汽车的软件“Android Auto”，还在美国西海岸等与技术人员进行交流。若能构建起更强的合作关系，则可能在自动驾驶技术的普及上领先。（完）