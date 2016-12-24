东京都预测2025年将迎来人口峰值

【共同社12月23日电】东京都22日宣布修改对人口峰值到来时间的预测，转为减少的时期由原先预想的2020年延后5年至2025年。原因是人口从地方涌入东京的单极化趋势仍在持续，据推算2025年东京人口将达到峰值1398万人。

到2025年，生于1947～49年的人口出生高峰期（团块世代）的一代将全部超过75岁。由于在那之后死亡人数预计将增加，人口数量会迎来拐点。

据东京都基于2015年人口普查进行的推算，2015年人口为1352万人，之后会持续增加到2025年，峰值过后的2040年将回落到1346万人，与目前同一水平，2050年进一步减少至1274万人。受全国人口减少的影响，东京的人口流入较以前有所减少。预计儿童出生数也将随15～49岁女性人口变少而逐渐减少。

另一方面，65岁以上老年人在人口中所占比例将从2015年的22.7%升至2030年的24.3%。65岁以上的单人家庭或从2015年的79万户增加至2060年的114万户，东京都未来将完善医疗及家庭护理服务并为老年人就业提供更多支持。

东京都此前预测人口峰值在2020年到来，为1336万人。对于人口流入导致单极化的持续，都政府表示“这是个人自发选择的结果，很难违背个人意愿进行政策诱导”。（完）