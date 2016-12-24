聚焦：日本政府与冲绳围绕边野古问题继续交锋

日本政府与冲绳围绕边野古问题继续交锋 12月22日下午，官房长官菅义伟等出席的美军北部训练场部分归还的纪念仪式（上图）及冲绳县知事翁长雄志参加的“鱼鹰”迫降事故抗议集会在冲绳县名护市举行。（共同社）

【共同社12月23日电】位于冲绳县的美军“北部训练场”22日部分归还给了日本。日本政府在仪式上强调收回美军用地这一成果，希望在为促成普天间机场归还而进行的边野古搬迁一事上争取冲绳县民的支持。另一方面冲绳县政府则抓住“鱼鹰”运输机的迫降事故，呼吁县民团结。在冲绳回归日本本土以来实现最大规模基地归还的纪念日，中央政府与冲绳县围绕边野古搬迁的下一步展开了激烈交锋。

▽竭力挽留

“安倍政府上台将近4年，为了能以看得见的形式减轻冲绳的基地负担而努力到今天。”官房长官菅义伟在仪式上强调了政府为满足冲绳的愿望而做出的努力。

政府之前期待此次归还能扩大冲绳方面对边野古搬迁的理解。但“鱼鹰”迫降事故却泼了冷水，中央政府为挽留训练场所在地的地方政府而煞费苦心。

国头村村长宫城久和在事故前收到的邀请函中，归还仪式后的恳谈会被称为“祝贺会”。宫城在事故发生后向到访冲绳的防卫副大臣若宫健嗣表示“这样不太妥当”。最终恳谈会名称改为了“恳亲会”。

对于要求推迟仪式并从计划出席改为保留态度的宫城，菅义伟传达了“请务必出席”的口信。宫城“犹豫到最后”，但还是参加了仪式。

政府高官回顾了20日以政府胜诉告终的边野古诉讼，透露称：“肩上的重担放下了。今后冲绳的舆论压力应会慢慢缓和吧。”

▽痛苦的选择

虽然希望归还训练场，但不同意建设“鱼鹰”使用的直升机起降带。知事翁长雄志一直苦恼于在北部训练场问题上的立场。

翁长11月接受采访时就归还称，这是“最痛苦的选择”。“痛苦的选择”是前知事稻岭惠一在接受普天间机场县内搬迁时使用的措辞，对冲绳而言具有特殊意义。因此，当地报纸等报道称知事容许建设起降带，翁长不得不在4天后澄清称“绝对没有表示容许”。

在此之前，翁长10月就年内归还的政府方针表示“欢迎”，因遭到起降带建设反对派的强烈抗议，而被迫修改了发言。

翁长身边人士透露称，政府的动摇使翁长陷入“被支持基础之一的革新派叫做‘叛徒’、可能危及政治生命的”境地。

▽上天的安排

在此形势下发生了“鱼鹰”迫降事件。这不仅为反对仪式提供了名正言顺的理由，还能抵消政府的宣传效果，翁长身边人士吐露心声道：“知事不想与北部训练场沾边。这真是上天的巧妙安排。”

归还仪式结束后，在同样位于名护市的室内运动场举行的迫降事故抗议集会上，约有4200人（主办方公布的数据）参加，人们高举拳头要求撤走“鱼鹰”。

围绕边野古搬迁，政府考虑最快于年内重启施工，与准备采取下一步措施以阻止搬迁的翁长之间的对立仍将持续。翁长在集会的讲台上大声疾呼：“有说法称边野古的新基地将部署100架‘鱼鹰’。我坚信县民会一直战斗到政府放弃计划。”（完）