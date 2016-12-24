日本政府拟大幅提前针对赌博上瘾情况的调查

【共同社12月23日电】日本政府相关人士23日透露，关于已着手的为掌握扒金库、赛马等赌博成瘾者实际情况的首次访谈式调查，政府已展开协调拟将原定于3年后的汇总期限大幅提前至明年5月前后。鉴于以赌场为主的综合度假区（IR）建设推进法（赌场法）获得通过，此举旨在将调查结果反映到明年制定的相关实施法案当中。

26日施行的赌场法要求在该法实施5年内作出调整，要求政府在1年内制定规定赌场合法化及负面影响防范措施等的实施法。政府原计划为了5年后的调整，用3年时间对赌瘾者的现状进行调查。

但是，对反对开设赌场的意见根深蒂固的舆论调查结果等抱有危机感的执政党干部等纷纷提出异议称“太慢了，应该赶在制定实施法案之前”，因而改为短期调查。

预计讨论赌瘾对策的26日相关阁僚会议首次会议上将确认调查计划。

访谈式调查的对象为从全国随机抽选的约2200名成年人。厚生劳动省将委托国立研究开发法人“日本医疗研究开发机构”（东京），就是否曾沉迷赌博等约100个项目进行询问。（完）