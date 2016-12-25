日本不赞同安理会制裁南苏丹决议案

【共同社纽约12月23日电】联合国安理会23日将对包括武器禁运在内的南苏丹制裁决议案进行表决。表决通过需要15个理事国中9国赞成，提案国美国正在争取获得多数国家支持，但日本可能不会赞同，表决也许很难通过。围绕安理会决议，作为盟国的日美两国出现意见对立十分罕见。

向南苏丹首都朱巴派遣陆上自卫队参加联合国维和行动（PKO）的日本担心，反对武器禁运的当地政府与联合国的对立加深或使局势紧张，也将对PKO带来影响。据美联社报道，作为日本首相安倍晋三特使被派至南苏丹的日本常驻联合国副代表冈村善文就武器禁运称“缺乏建设性”。

另一方面，美国及联合国加强了对南苏丹日益加深的民族仇恨可能演变为屠杀行为的警惕，认为包括武器禁运在内的制裁是“最恰当的手段”（联合国秘书长潘基文语），呼吁各理事国支持。

美国常驻联合国代表鲍尔19日在记者会上批评日本的态度称：“这一想法非常不自然，无法理解。”

决议案规定，今后一年内禁止向南苏丹政府及反政府武装势力出口武器相关物资以及为相关军事活动提供财政援助。禁止入境和冻结资产的对象新增信息、通信与邮政服务部长鲁埃斯及领导反政府势力的前第一副总统马沙尔等三人。

安理会决议若获得9国以上赞成且美英法中俄5个常任理事国不行使否决权，就将获得通过。

驻当地的陆上自卫队部队从本月12日起根据安全保障相关法可以执行“驰援护卫”和“宿营地共同防卫”新任务。（完）