独家：日本政府拟从下年度起与美国共同收集战殁者遗骨

【共同社12月24日电】23日从多名日本政府相关人士处获悉，作为战后处理问题的对策之一，政府基本决定将与美国共同开展战殁者遗骨收集工作。考虑以日美战争主战场的太平洋地区为中心，从下一年度起实施。在确认遗骨的调查中，将与拥有高度科学知识的美军相关机构合作，加快陷于停滞的收集工作。此举旨在强化日美同盟的基础。

首相安倍晋三将于26日出发前往夏威夷，日本时间28日与美国总统奥巴马访问珍珠港进行悼念。在夏威夷逗留期间，可能会提及共同收集遗骨一事。此举还意在于安全战略方面引发盟国不安的特朗普明年1月就任总统前铺平道路，促进日美关系的稳定。

关于遗骨收集工作，政府今年3月通过的相关法将2016年度至2024年度定为“集中实施期间”。与以“让所有士兵回到祖国”为口号、持续开展活动的美国有关部门能在多大程度上展开合作成为课题。据厚生劳动省统计，截至今年10月底，尚有112.6万具二战战殁者遗骨未能回收。

美方负责共同收集工作的是“国防部战俘及失踪军人统计署”（DPAA、美国夏威夷州）。该机构在依据战史资料收集遗骨和通过DNA鉴定确认身份方面已取得很多成果。被指鉴定工作草率的日方认为“遗骨收集工作虽是国家的职责，但很难说有所进展。有必要借鉴美国的经验和技术”（官邸相关人士语），决定力争实现正式的日美合作。

收集工作的对象区域是日美展开激战的菲律宾、所罗门群岛、硫磺岛（东京都小笠原村）等。工作步入轨道后将进一步扩大范围。为了举全国之力，让外务、防卫两省全面参与的方案已浮出水面。

据相关人士透露，日本2014年前后接到美方有关共同收集的征询后开始考虑此事。曾有意见认为“以厚劳省为主的现行体制很难与在遗骨鉴定和收集方面拥有强大能力的美军相关机构进行意见沟通”（政府消息人士语）。

日美之间此前也有过美方向日方交还遗骨等一定程度的合作关系，但并未正式开展共同收集工作。（完）