详讯：联合国安理会否决南苏丹制裁决议案

美国对南苏丹制裁决议案遭否决表示极为失望 12月23日，美国常驻联合国代表鲍尔在纽约联合国总部接受采访。（共同社）

【共同社纽约12月24日电】联合国安理会23日对包括武器禁运在内的南苏丹制裁决议案进行了表决，日本弃权。决议未能获得通过所需的15个理事国中9国以上的赞成，美国提出的决议案遭到否决。围绕安理会决议，作为盟国的日美两国出现意见分歧十分罕见。理事国中7个国家赞成，8个国家弃权。

向南苏丹首都朱巴派遣陆上自卫队参加联合国维和行动（PKO）的日本担心，反对武器禁运的当地政府与联合国的对立加深或使局势紧张，也将对PKO带来影响。在决议案被否决后，日本常驻联合国代表别所浩郎就弃权的理由表示，制裁会起“反作用”。

另一方面，美国及联合国加强了对南苏丹日益加深的民族仇恨可能演变为屠杀行为的警惕，认为包括武器禁运在内的制裁是“最恰当的手段”（联合国秘书长潘基文语），呼吁各理事国支持。

美国常驻联合国代表鲍尔表示“对投票结果极为失望。”并讽刺弃权国的对策称：“弃权国曾长期支持武器禁运，但当美国提出决议案后，各国便放弃了支持。尤为重要的是在联合国发出可能出现“种族屠杀”的警告之际，各国的投票都留下了记录。”

决议案中写明在今后一年中将禁止向南苏丹政府和反政府武装势力出口武器相关物资及为其军事活动提供财政支持。禁止入境和冻结资产的对象新增信息、通信与邮政服务部长鲁埃斯及领导反政府势力的前第一副总统马沙尔等三人。

安理会决议若获得9国以上赞成且美英法中俄5个常任理事国不行使否决权，就将获得通过。投赞成票的是美、英、法、西班牙、新西兰、乌克兰及乌拉圭等7国。日本、中国、马来西亚、俄罗斯、埃及、塞内加尔、安哥拉及委内瑞拉等8国则弃权。

驻当地的陆上自卫队部队从本月12日起根据安全保障相关法可以执行“驰援护卫”和“宿营地共同防卫”新任务。（完）