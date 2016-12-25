详讯：联大通过启动禁核条约谈判决议

【共同社纽约12月24日电】联合国大会（193个国家）全体会议23日以多数赞成通过了为使核武器不合法化并予以废除而规定明年3月启动《禁止核武器条约》制定谈判的决议案。为实现“无核武世界”的目标，在非拥核国主导下制定有关禁止核武器首个条约的谈判将以联合国为舞台正式展开。

美国、俄罗斯等5个拥核国强烈反对制定禁核条约。唯一的核爆受害国日本也以此举将加剧拥核国和非拥核国之间的对立等为由，继10月的委员会决议之后在全体会议上再次投了反对票。

即将接替提出废核目标的奥巴马出任新任美国总统的特朗普和俄罗斯总统普京均表示将加强核战力，朝鲜也在继续开展核开发。在核裁军变得愈发困难的情况下，新的举措将逐步具体化。

决议案表决过程中，以发展中国家为主的113国赞成，美英法和俄罗斯等35国反对，中国等13国弃权。

选区位于广岛的日本外相岸田文雄曾表示将参加谈判，但政府内部也存在不参加谈判的意见，日本政府尚未明确表态。在3月条约谈判启动前，计划于1月至2月举行的筹备会议预计将会参加。

在提出这一禁核条约制定谈判决议案中起到主导作用的奥地利和墨西哥敦促日本和北约（NATO）成员国参加。

根据决议，将于2017年3月27日至31日和6月15日至7月7日在纽约以少数服从多数等联合国大会规则进行谈判。据分析，条约草案中将写入禁止使用核武器等内容。

联合国大会的第一委员会（裁军与国际安全委员会）10月凭借123国赞成通过了启动谈判的决议案。日本当时也以核裁军应以包括核持有国在内的国际社会共识推进为由反对，但核爆受害者等人指出这与作为“唯一核爆受害国”而争取废除核武器的姿态相矛盾，因此表示强烈反对。（完）