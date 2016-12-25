日本防卫省和自卫队销毁南苏丹PKO活动日报资料 日本陆上自卫队的车辆行驶在南苏丹首都朱巴的街道上时对周边保持警戒。照片拍摄于12月16日。（共同社）

【共同社12月24日电】24日从日本防卫省获悉，防卫省和自卫队销毁了在南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队编写的记录每天活动情况的日报资料。现在是第11批派遣队参与维和行动，据悉此前的派遣队的所有日报资料包括电子数据均未保留。也没有7月首都朱巴爆发大规模冲突时的记录，事后查证可能变得困难。

加之10月防卫相稻田朋美赴南苏丹考察之际由防卫省制作而成的《当地情况报告》也被大半涂黑，防卫省在公开PKO相关信息上所展示出的消极态度引人注目。

文件管理规章中规定PKO相关文件的保存时间的标准为3年，但规定对于“随时发生并在短期内完成其使用目的的文件”等例外情况可以做销毁处理。防卫省统合幕僚监部（相当于联合参谋部）的负责人表示日报符合此项例外情况的规定，解释销毁理由称：“已向上司作了汇报，完成了其使用目的。”

若该项例外规定被随意使用，不利于自己的文件可能会被销毁。但据悉汇总与下批部队的交接事项的文件中，在一定程度上反映着日报资料的内容。

日本政府自2011年11月开始向南苏丹首都朱巴的PKO司令部派遣自卫队，2012年1月开始派遣负责基础设施建设的部队。7月在以陆上自卫队第7师团（驻地位于北海道千岁市）为中心的第10批部队进行活动中，爆发了当地政府军与反政府势力之间的大规模冲突，在宿营地附近也出现枪战。

从现在的第11批部队开始可以根据安全保障相关法执行“驰援护卫”和“宿营地共同防卫”新任务。但当地局势依旧不稳定，也有意见指出参加PKO必须满足的五项原则中的“纷争当事者间达成停战协议”已不复存在。（完）