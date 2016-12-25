日本防卫省和自卫队销毁南苏丹PKO活动日报资料
2016年12月24日
【共同社12月24日电】24日从日本防卫省获悉，防卫省和自卫队销毁了在南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队编写的记录每天活动情况的日报资料。现在是第11批派遣队参与维和行动，据悉此前的派遣队的所有日报资料包括电子数据均未保留。也没有7月首都朱巴爆发大规模冲突时的记录，事后查证可能变得困难。
加之10月防卫相稻田朋美赴南苏丹考察之际由防卫省制作而成的《当地情况报告》也被大半涂黑，防卫省在公开PKO相关信息上所展示出的消极态度引人注目。
文件管理规章中规定PKO相关文件的保存时间的标准为3年，但规定对于“随时发生并在短期内完成其使用目的的文件”等例外情况可以做销毁处理。防卫省统合幕僚监部（相当于联合参谋部）的负责人表示日报符合此项例外情况的规定，解释销毁理由称：“已向上司作了汇报，完成了其使用目的。”
若该项例外规定被随意使用，不利于自己的文件可能会被销毁。但据悉汇总与下批部队的交接事项的文件中，在一定程度上反映着日报资料的内容。
日本政府自2011年11月开始向南苏丹首都朱巴的PKO司令部派遣自卫队，2012年1月开始派遣负责基础设施建设的部队。7月在以陆上自卫队第7师团（驻地位于北海道千岁市）为中心的第10批部队进行活动中，爆发了当地政府军与反政府势力之间的大规模冲突，在宿营地附近也出现枪战。
从现在的第11批部队开始可以根据安全保障相关法执行“驰援护卫”和“宿营地共同防卫”新任务。但当地局势依旧不稳定，也有意见指出参加PKO必须满足的五项原则中的“纷争当事者间达成停战协议”已不复存在。（完）
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