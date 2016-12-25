国际空间站的宇航员品尝日本产苹果 国际空间站的宇航员品尝由无人货运飞船“鹳”6号机运送的日本产苹果。照片由NASA提供。（共同社）

【共同社12月24日电】“日本苹果，多谢款待。”美国国家航空航天局（NASA）日前公开了停留在国际空间站的宇航员品尝由无人货运飞船“鹳”6号机运送的日本产苹果的照片。

新鲜的水果及蔬菜对宇航员来说十分宝贵。据日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）介绍，运至空间站的苹果是青森县的“富士”及茨城县的“秋映”。此外还运送了大阪府、爱媛县、佐贺县的橘子以及爱媛县的柠檬等35个生鲜食品。

此次从23个都道府县的119项候选中严选出了满足可生吃并在常温状态下能够保存4周以上等条件的食品。据悉包装上还绘有圣诞树。

其中还有北海道产的洋葱。据JAXA介绍“（宇航员）会变得想得到刺激性强的东西，洋葱和大蒜等也直接咬着吃。”

“鹳”9日从日本鹿儿岛县种子岛发射升空，13日到达国际空间站。（完）