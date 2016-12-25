日美韩拟在特朗普上台前再次举行副外长级磋商

【共同社华盛顿12月24日电】日美韩三国开始协调于明年1月上旬在华盛顿举行副外长级磋商。在美国候任总统特朗普的亚洲政策尚不明朗的情况下，奥巴马政府希望确认日美韩三国在朝鲜核问题及对中国等课题上保持紧密合作的方针，并移交给下届政府。美国政府人士23日透露了这一消息。

今年10月下旬刚于东京举行了副外长级磋商，但美国强烈要求在1月20日特朗普新政府上台之前再次举行。由于韩国总统朴槿惠也因密友干政问题陷入窘境，导致日美韩三国关系变得愈发不明朗，对此产生的危机感也是背景原因之一。

候任总统特朗普在总统竞选中曾要求日韩两国负担更多的美军驻留经费。此外，他还提出质疑称日韩等同盟国单方面依赖美国的核保护伞。

副外长级磋商将基于这些问题确认日美、美韩同盟在为亚洲地区的和平与稳定作贡献的认识。并将就核威慑力的重要性达成一致。围绕朝鲜核开发动向及中国加强军事活动的南海局势交换意见。并就日美韩应在应对全球变暖等全球性挑战中发挥何种作用进行对话磋商。

预计美国副国务卿布林肯、日本外务事务次官杉山晋辅、韩国外交部第一次官林圣男将出席会议。（完）