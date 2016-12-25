电装与NEC将合作研究汽车自动驾驶技术

【共同社12月24日电】24日获悉，日本汽车零部件巨头电装将在汽车自动驾驶系统开发方面与NEC开展合作。双方将共同研发利用人工智能（AI）的安全驾驶技术和信息通信的安全对策。预计将于26日对外宣布这一消息。

NEC在AI和软件开发方面拥有优势。电装将接纳NEC的研发人员，与自身擅长的摄像头和传感器技术相结合加快新一代汽车的零部件研究。

车载摄像头拍摄的图像分析中将利用NEC的AI自身加深理解的“深度学习”技术，开发出AI判别危险并回避人和障碍物的技术。

随着连接互联网提供多样化服务的“互联汽车”的普及，遭到黑客攻击的风险也将增大，双方还将就应对这些风险的措施展开合作。

新一代汽车的研发方面，汽车行业和IT行业的合作不可或缺。电装此前已与东芝和索尼达成合作，公司希望通过与其他企业加强合作关系对抗海外汽车零部件巨头。

本田刚于22日宣布，已开始探讨与美国IT巨头谷歌公司共同研发无需控制方向盘、油门及刹车的完全自动驾驶汽车。（完）