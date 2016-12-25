中国支持对“杀人机器人武器”进行管制

【共同社日内瓦12月24日电】联合国外交消息人士24日透露，围绕代替士兵自动杀伤敌人的“杀人机器人武器”的管制问题，中国在12日至16日于日内瓦召开的联合国会议上对制定条约等进行管制表示支持。据称，联合国安理会五大常任理事国中，中国是第一个表态支持。

此次联合国会议是超过120个国家加盟的特定常规武器公约（CCW）的重审会议。会上正式决定设立正式专家会议讨论“杀人机器人武器”的管制等问题。

据联合国外交消息人士称，中国从本国派出代表团参加重审会议，并表示：“中国在杀人机器人武器使用问题上支持制定具有法律约束力的条约等动向。”虽然理由不明，但有分析认为，此举意在制衡在这一领域拥有压倒性技术实力的美国。

五大国中，美国担心受到军事上的制约而持消极态度。俄罗斯、英国和法国也没有明确表态。

另一方面，非政府组织（NGO）从人道主义观点出发，主张制定禁止开发“杀人机器人武器”的公约，但拥有先进机器人技术的日本也认为过急管制可能影响民用机器人的研发，因此持谨慎态度。

正式专家会议将于明年4月和11月举行，并计划向11月的CCW缔约国会议汇报结果。（完）