福岛县女童遗骨时隔近六年被找到 其父感到安慰

福岛县女童遗骨时隔近六年被找到 日前从日本福岛县大熊町震灾垃圾中找到的遗骨经DNA鉴定，发现属于该町女童木村汐凪。图为2010年4月参加小学开学典礼的汐凪。（共同社）

【共同社12月25日电】9日从日本福岛县大熊町震灾垃圾中找到的遗骨经DNA鉴定，发现属于在东日本大地震引起的海啸中失踪的该町女童木村汐凪（当时7岁）。东京电力公司福岛第一核电站地处大熊町，全町至今仍为疏散区域。其父木村纪夫（51岁）一直以来从疏散地长野县白马村前往搜寻，他称“有一种从女儿那里得到了圣诞礼物的感觉”。

木村表示，作业人员在他家附近的建筑物等倒塌后产生的震灾垃圾中找到了可能为颈部和下颚部分的遗骨。经鉴定发现属于汐凪，福岛县警方22日联系了木村。

汐凪地震当天所穿的鞋子也于2012年6月在附近被找到。木村说：“一想到女儿或许一直在挥着手说‘我在这里呀’，就觉得很心疼。”

在核事故刚发生后就全町收到疏散指示的大熊町，起先连警察和自卫队也无法自如地展开搜寻工作。木村愤慨地说：“为什么要让我的女儿等了将近六年这么久！要是没有发生核事故，就能早点找到了。”

汐凪的祖父木村王太朗（当时77岁）和母亲深雪（当时37岁）也在海啸中离开了人世。由于只有汐凪没有找到，纪夫获得入内许可后与朋友展开了自主搜寻。他说：“现在只找到了（遗体的）一部分，今后还会继续搜寻。”（完）