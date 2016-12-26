透视：日本担忧制裁南苏丹加大维和风险 美方表示不满

日本担忧制裁南苏丹加大维和风险 12月23日，美国向联合国安理会提出的南苏丹制裁决议案因日本等国的弃权而遭到否决，美国十分罕见地在会上指责日本。图为出席会议的日本常驻联合国代表别所浩郎。（共同社）

【共同社纽约12月25日电】美国向联合国安理会提出的南苏丹制裁决议案23日因日本等国的弃权而遭到否决。美国在安理会上十分罕见地公然指责日本。在违背美方意愿颇感苦恼的“自主外交”背后，日本的想法是想要避免因制裁加深南苏丹政府与联合国的对立，从而造成参与联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队危险性升高。

▽突如其来的通知

“对于他们的决定，历史会作出严厉的评价吧。”在决议案遭到否决之后，美国常驻联合国代表鲍尔向日本常驻联合国代表别所浩郎投去严厉的目光，指责日本弃权的行为。别所不为所动，平静地宣读理由称“进一步施加制裁只会取得反作用”。

日本政府相关人士就弃权理由解释称：“即使将南苏丹政府变成敌人，形势也不会好转。还有PKO活动无法继续的担忧。”

也有观点认为，作为制裁主要内容的武器禁运因南苏丹周边国家反对，缺乏实际效果。但是以欧美为主的安理会理事国则难以认同该观点，他们认为武器禁运可以减少战斗，PKO部队的活动也将变得容易。

对于日方而言，因最初对制裁持否定态度的美国突然在11月通知表决决议案，对此感到非常困惑。

曾担任常驻联合国代表参与南苏丹独立事务的美国总统国家安全事务助理赖斯此前重视与南苏丹政府的对话。但今年7月，南苏丹首都朱巴发生政府军与反政府势力的大规模战斗后，局势发生了变化。开始有意见指出或发展为种族屠杀，这可能使美国转变了方针。

安理会相关人士推测，由于共和党的特朗普在美国总统大选中获胜，奥巴马政府“或许急于在政权移交前先把能做的事情做了”。

▽必须万无一失

当地的陆上自卫队部队刚可以执行基于安全保障相关法的“驰援护卫”等新任务。曾在纠纷国家工作过的一名原日本政府相关人士指出：“对日本而言，政府抱有只要出现一个人受害就全体撤退的危机感。那么对于日本唯一的PKO活动，这种想法应该就更甚了。”这位人士说出了安倍政府的心声，那便是绝对避免发生可能动摇政权基础的事态。

不过，若是过分考虑陆上自卫队的安全，或将被批对南苏丹的人权状况坐视不理。被定位为积极国际贡献象征的陆上自卫队派遣反倒可能给安倍外交“拖后腿”。

在表决前的估计得票数中，赞成票数和弃权票数势均力敌。日本政府相关人士一直担忧日本或将成为决定决议案命运的关键。但最终表决结果显示缺少两张赞成票才能通过，从而避免了日本葬送该决议案的印象。别所在表决之后向媒体坦言：“南苏丹的问题很难办。”（完）