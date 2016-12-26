日本两所大学将调查切尔诺贝利核电站事故30年后变化

【共同社12月25日电】日本的福岛大学和筑波大学等将从2017年4月起调查30年前切尔诺贝利核电站事故后扩散而积聚在周边土壤和沼泽中的放射性物质如今发生怎样的移动，将与当地有关部门和研究机构携手调查。日本国际协力机构（JICA）和乌克兰政府就实施共同研究达成了一致。

据福岛大学介绍，乌克兰方面考虑在切尔诺贝利核电站报废工作中发挥调查结果的作用。由于可能为预测事故现场长期积聚的放射性物质扩散情况提供参考，这项研究或将对被视为最长需要40年的东京电力公司福岛第一核电站反应堆报废工作有所帮助。

切尔诺贝利核电站事故发生于1986年。试运行中的4号机组发生爆炸，大量放射性物质扩散，在欧洲地区造成大范围核污染。福岛大学介绍称，放射性物质沉淀于用于储存核反应堆冷却水的蓄水池池底。近年来，蓄水池开始出现部分干涸，放射性物质有可能散发至空气中或通过地下水移动到了别处。

调查将设置一种装置，收集空气中的灰尘和粉尘来预测放射性物质的移动路径。设置区域为切尔诺贝利核电站方圆30公里内以及100公里之外的首都基辅，今后将敲定具体的设置地点。

据JICA介绍，共同调查的结果还将写入关于重新制定该核电站方圆30公里疏散区域的提议中，提交给乌克兰政府。据悉，当地正在讨论将部分疏散区域用于太阳能发电和废弃物处理等的方案。（完）