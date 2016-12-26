三名美国专家谈安倍访问珍珠港 称有望促进两国和解

三名美国专家谈安倍访问珍珠港 图左为“笹川和平财团美国”研究员杰弗里･霍南，右为美国历史学家马丁･舍温。（共同社）

【共同社华盛顿12月25日电】日本首相安倍晋三将于27日与美国总统奥巴马前往珍珠港访问。有意见认为此举有助于促进日美和解，但也有看法指出此次访问存在围绕“道歉”问题的风险。共同社日前采访了三名美国专家，请他们谈谈在引发日美开战的日军偷袭珍珠港事件过去75年之际，此次历史性访问将带来些什么。

“笹川和平财团美国”（SPF-USA）的研究员杰弗里･霍南（Jeffrey Hornung）认为此次访问象征“日美同盟的纽带”，给予了肯定评价。他表示，在对一直以来的同盟关系提出疑问的特朗普下届政府上台以前，此次访问可传递出“曾经的敌人已变为彼此不可或缺的关系”这一强烈讯息。

他介绍道，奥巴马政府从去年开始就对安倍访问珍珠港的可能性展开了探讨。霍南认为，奥巴马今年5月曾前往核爆地广岛，安倍赴珍珠港是以自然的方式实现了“互访”，引起日本国内保守势力反对的道歉会适得其反。

研究战后和解问题的达特茅斯学院副教授詹妮弗･林德（Jennifer Lind）也认为，为了构建面向未来的日美关系，所需的是“承认过去”而非道歉。

林德强调，日美首脑在广岛的演说中并未谈及对是否应该投掷原子弹的双方不同见解，而是提出了“不能让悲剧重演”和“追求无核武世界”等“双方一致认可的观点”。她认为，安倍也应在珍珠港的讲话中提出坚持民主主义等与美国相同的价值观。

林德还认为，访问珍珠港之举是考虑到中国和朝鲜威胁日益增加，因而在战略上有必要强化“紧密同盟”而作出的决定。针对中国有意见认为鉴于“南京大屠杀”安倍应访问南京，林德认为与日美不同，日中之间“（和解的）条件还不具备”，为时尚早。

围绕投掷原子弹著书立说的美国历史学家马丁･舍温（Martin Sherwin）认为，若安倍不在奥巴马访问广岛后前往珍珠港是对美国的“侮辱”。他认为在美国，“战争是由日本引发的”这一认识根深蒂固，安倍若道歉“在政治上也恰如其分”，持有本来应该道歉的立场。

舍温指出，就像美国很难正视“对（赢得二战胜利）伟业留下污点”的投掷原子弹行为一样，日本保守派也没能承认对韩国和中国等的战争责任。他期待看到日美首脑访问珍珠港能带来两国国民意识的变化。（完）