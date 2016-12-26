安倍26日启程赴珍珠港 祭奠死难者并发表“不战誓言”

安倍在高尔夫球场放松调整 12月25日，日本首相安倍晋三在千叶县袖浦市的高尔夫球场享受打球乐趣。当被媒体问及在翌日启程访问美国夏威夷珍珠港前是否得到了很好的放松调整时，安倍满脸笑容地回答“得到了很好的放松，非常非常不错”。（共同社）

【共同社12月25日电】为在美国夏威夷珍珠港祭奠太平洋战争中的死难者，日本首相安倍晋三将于26日晚间乘坐政府专机从东京羽田机场启程。安倍将与美国总统奥巴马一起访问75年前揭开战幕的日军偷袭珍珠港事件遗址并献花。安倍将发表讲话，向世界表明绝不让战争悲剧重演的“不战誓言”以及战后实现和解的日美纽带。

奥巴马今年5月访问核爆地广岛祭奠死难者，成为首位造访广岛的美国现任总统。美国将遭到重创的偷袭珍珠港事件视为美国历史上的标志性耻辱。安倍访问珍珠港也有向奥巴马回礼的含义。日本外相岸田文雄、防卫相稻田朋美将一同出访。

安倍将于日本时间28日上午在珍珠港“亚利桑那纪念馆”内献花并发表讲话。讲话内容预计包括对过去大战的反省，但不会提及道歉。安倍将在讲话中把日美同盟定位为“希望的同盟”，传递两国为亚太地区和平做出贡献这一“面向未来”的讯息。奥巴马访问广岛之际，也没有提及有关投掷原子弹的道歉。

在献花和发表讲话之前，安倍将与奥巴马举行首脑会谈。奥巴马将于明年1月份卸任，安倍将对其执政八年表示慰问。安倍有意对自己第二次上台以来四年间推进的巩固日美同盟的意义再次进行确认。

1941年12月，日军战斗机在珍珠港偷袭美国舰队。美国损失了亚利桑那号战舰等，约2400人丧生。由此日美开战。

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【共同社华盛顿12月25日电】在日本首相安倍晋三访问夏威夷珍珠港前，50名以上日美两国历史学者等25日发表了一份“公开提问信”。其中呼吁，若安倍要祭奠在珍珠港事件中丧生的美国人，难道不也有必要祭奠中国、朝鲜半岛和亚洲各国的战争死难者吗？

电影导演奥利弗･斯通、呼吁废除核武器的美利坚大学教授库兹尼克、研究现代史的日本关东学院大学教授林博史等人在信上联名签字。公开信中包括三项提问，包括引用“侵略的定义尚未确定”这一安倍国会答辩发言等质问其关于二战的战争观、对美战争和对华战争的不同点。（完）