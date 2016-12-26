详讯：日防卫省称辽宁舰通过冲绳海域赴西太平洋

日防卫省称辽宁舰通过冲绳海域赴西太平洋 12月25日，日本防卫省称确认中国首艘航母辽宁舰等编队在上午10点左右至下午通过冲绳本岛与宫古岛之间的海域赴西太平洋。图为与辽宁舰一同航行的护卫舰，后方为舰载预警直升机。照片由防卫省提供。（共同社）

【共同社12月25日电】日本防卫省25日发布消息称，首次确认中国首艘航母辽宁舰与护卫舰等编队当天上午10点左右至下午通过冲绳本岛与宫古岛之间的海域赴西太平洋。24日下午4点左右，海上自卫队的护卫舰在东海中部的公海发现了该编队并持续监视，编队没有侵犯日本领海。

据防卫省透露，25日下午舰载预警直升机从与辽宁舰一同航行的护卫舰上起飞，接近距离宫古岛周边领空约10公里处，航空自卫队的战斗机紧急升空应对。

防卫省认为中国此举旨在彰显2012年开始服役的辽宁舰的远洋航海能力，有意制衡美国候任总统特朗普，因此正关注其动向。特朗普此前曾与台湾总统蔡英文举行电话会谈，展现了不受“一个中国”原则所束缚的强硬姿态。

据防卫省称，24日时看到辽宁舰附近有3艘导弹驱逐舰、3艘护卫舰和1艘补给舰。25日通过冲绳本岛与宫古岛之间海域的是包括辽宁舰在内的总计6艘。防卫省25日凌晨表示：“我们知晓中国国防部已公布航母编队在东海海空域开展了训练和试验任务。”据称中方已将同样内容告知日本政府。

本月10日，包括战斗机在内的6架中国军机从东海上空飞过冲绳本岛与宫古岛之间公海上空，航空自卫队的战斗机紧急升空应对。该区域的日中动向有所增加。（完）