调查：国际林联报告称全球半数非法木材流入中国

国际林联报告称全球半数非法木材流入中国 图为在印度尼西亚加里曼丹岛非法砍伐的木材。照片由国际林业研究组织联合会提供。（共同社）

【共同社12月25日电】由全球森林学者和研究机构组成的国际林业研究组织联合会（IUFRO）的小组日前汇总一份报告，指出在东南亚和非洲等地非法砍伐的木材正在大量流入中国。被怀疑非法砍伐的木材交易总额2014年达到63亿美元，流入中国的最多，占33亿美元。有分析认为，圆形木材和方形木材进口中国后被加工为家具等制品，再被销售至日本和欧美各国。

为了杜绝非法木材流入本国市场，日本和欧美国家从十年前开始强化对本国市场的管理，结果可能造成非法木材大量流入管理松懈的中国和印度等。该联合会指出“各国有必要统一步伐加以管制”。

该小组通过生产国和消费国之间贸易额的差距等分析了非法木材的流向。中国从东南亚进口了价值17亿美元、从大洋洲和俄罗斯分别进口了6亿美元、从非洲中部进口了3亿美元的非法木材。印度也从东南亚进口了5亿美元非法木材。日本的非法木材主要来自东南亚，约为1500万美元。

据分析，随着经济增长，中国的木材需求量有所增加，加工品的出口也十分旺盛，因此出现了不论其是否合法而大量进口木材的现象。

报告指出，流通量突出的东南亚原产木材中，约六成疑为非法砍伐。一般认为主要原因是为了增加棕榈油、大豆和牛肉等的产量，不经过正规手续砍伐森林将其转变为农业用地的动向增多，热带产木材中的三成来自无计划砍伐森林转变为农业用地的行为。

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小资料：非法砍伐是指不遵守对砍伐区域和数量规定的森林砍伐行为。这种木材通过非法取得砍伐许可证、混同合法木材一起运输和伪造原产地进行销售等各种不法手段在市场上流通。为取缔非法砍伐，除加强生产国内的管理外，还需要买方加大力度采取确认合法性等措施。（完）