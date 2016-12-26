独家：日本将对汽车燃效作弊最高处以2亿日元罚款

【共同社12月26日电】共同社25日获悉了日本政府正在探讨的《道路运输车辆法》修正案内容，该修正案是为防止类似三菱汽车和铃木公司的燃效作弊问题再次发生而制定。其中进行了从严规定，对于虚报燃效数据等的制造商的罚款将从现行的“30万日元（约合人民币1.8万元）以下”上调至“2亿日元以下”，构成作弊的经营者等个人还将适用有期徒刑。修正案旨在提高防止作弊的效果，将提交至明年1月召集的例行国会。

向政府提交的报告中记录有与事实不符的燃效数据，以及接受调查时做出虚假申报的行为可被处以2亿日元以下罚款。对数据报告造假的厂商经营者和负责人等的处罚也将从现行的“30万日元以下罚款”提高到“一年以内有期徒刑、300万日元以下罚款”。

此外，修正案中还写入了将对虚报燃效数据的汽车厂商采取取消“型式指定”处罚的内容。

如果“型式指定”被取消，厂商必须从头开始重新接受政府对车辆的审查。由于国家会严格进行重新审查，可能要经过很长时间才能生产，会对厂商的销售战略造成影响。

国土交通省9月根据《道路运输车辆法》修改了省令，可对虚报燃效数据等的车商处以暂停生产和30万日元以下罚款的处罚。

然而，由于三菱汽车在曝出燃效作弊问题后实施的再次检测中又发现新的违规行为，而且虚报燃效数据可能对环保车减税制度造成不良影响，因此决定修改法律进一步加大处罚力度。

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小资料：燃效作弊问题是指汽车厂商篡改燃效数据或通过与法令不同的方法测算燃效。三菱汽车公司在过去十年销售的全部车型都存在篡改燃效数据等违规问题。被曝作弊丑闻后，发现该公司继续以不同于国家规定的方法进行目前销售汽车的再次检测。铃木公司从2010年左右开始为省事而采用与法令不同的测定方法。（完）