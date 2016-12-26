三菱MRJ支线客机因试飞滞后或第五次推迟交付

三菱MRJ因试飞滞后或第五次推迟交付 三菱重工业公司社长宫永俊一日前接受共同社采访，就子公司三菱飞机研发的日本国内首款喷气式支线客机MRJ表示，定于2018年中期首批交付的时间预计将推迟。（共同社）

【共同社12月26日电】三菱重工业公司社长宫永俊一日前接受共同社采访，就子公司三菱飞机（位于爱知县丰山町）研发的日本国内首款喷气式支线客机MRJ表示，定于2018年中期首批交付的时间“按目前状况难以遵守”，预计将推迟。宫永并未透露需推迟多长时间。这将是MRJ第五次推迟交付。作为YS-11以来时隔半世纪的日本国产客机，MRJ研发的难度再次凸显。

MRJ在交付之前需要获得国家关于安全性的“型号认证”。宫永称“正在进行试飞，但还无法预料为取得型号认证还需多久”，暗示了推迟交付的原因是为取得认证进行的试飞进度滞后。他解释称：“为证明安全性的手续难度正变得非常高。”

三菱飞机去年12月宣布MRJ第四次推迟交付。此后，3架MRJ样机转移至试飞环境完善的美国全面投入试飞。

此外，关于现在面临的课题，宫永回避称“无法具体阐述”。不过，据称三菱飞机已向MRJ首个交货方ANA控股集团“说明存在怎样的课题”。

宫永还指出研发“花了超乎预想的费用”。三菱重工今年11月设立了由社长直接管理的业务推进委员会，欲积极推进MRJ研发工作，但宫永认为今后费用“会进一步增加”。三菱重工有意下月详细公布目前的情况。

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小资料：MRJ是三菱重工业旗下子公司三菱飞机开发的小型喷气式客机。MRJ约有70至90个座位，全长35米左右。据悉，MRJ采用最尖端引擎和降低空气阻力的机体设计，燃效性能相比海外厂商的以往机型提升了约两成。目前已接到ANA控股集团、日航公司以及美国的航空公司等共447架订单。不过，其中约半数签署了可取消的合同。（完）